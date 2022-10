La donna ferita con il cellulare in mano non dimostra che l’attacco a Kiev è stato inscenato

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il 12 ottobre 2022 su Facebook èpubblicato lo screenshot di unache, mentre viene bendata da un persona vestita con una tuta mimetica, tiene inildirezionandolo sul suo volto. L’immagine è accompagnata da questo testo: «dopo i bombardamenti come si può vedere ci sono dei poveri civili feriti, Questo è quello che le tv fanno credere ai poveri idioti che ancora le accendono». Secondo il post oggetto di analisi, quindi, l’immagine di unache sembra farsi un selfie mentre viene bendata adimostrerebbe che la scena ripresa non mostrerebbe dei feriti reali, ma una farsa. Si tratta di contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto proviene da un video pubblicato il 10 ottobre 2022 su YouTube dall’agenzia di ...

...spalancato la portiera cercando di far scendere la, urlandole che doveva andare con lui. La nigeriana aveva cercato anche di strappargli il coltello dalle mani rimanendo lievementea una ......loro nipote - che era seduta nel sedile posteriore - è sopravvissuta cavandosela con qualche. Era unamolto forte e generosa. Carlo appassionato anche di politica ed era militante attivo ...FIRENZE: L'uomo ha fatto irruzione all'alba nell'albergo sfondandone la porta. La donna è risultata non solo assente, ma anche inesistente ...Una donna di 76 anni è morta dopo essersi schiantata con la sua auto contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Solo qualche escoriazione per l’autista del mezzo. Strada riaperta al traf ...