La docuserie sul Duca e la Duchessa di Sussex è stata rinviata perché Netflix è «scossa» dalle polemiche su The Crown

La Verità

L'avvocato del Diavolo " La strana storia di Giovanni di Stefano , in prima visione su Sky Documentaries e disponibile su Now Tv dalle 21.15 di lunedì 17 ottobre, è l'ultima produzione di tante, atta ...THE BMF DOCUMENTARY: BLOWING MONEY FAST The BMF Documentary: Blowing Money Fastè una... La serie è basatalibro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda NORMAL ... Su Sky l'ennesima docuserie sul mondo della truffa Secondo quanto riferito, il debutto del progetto è stato posticipato al prossimo anno, dopo che Netflix ha dovuto affrontare le critiche per The Crown alla luce della morte della Regina Elisabetta II ...Presentato alla Festa del Cinema di Roma The Last Movie Stars, docuserie che ripercorre la storia d'amore tra Joanne Woodward e Paul Newman.