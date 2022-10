“La cultura muove l’Europa” | artisti e professionisti della cultura al centro del più grande programma di mobilità europeo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La Commissione europea avvia il“La”, riconoscendo negli scambili e nellail presente e il futuro, elemento di connessione tra le comunità e inesauribile aggregatore tra, sostenibilità e inclusione, come promosso dal Green Deal. Ilnel dettaglio Il nuovodipermanente per glie i, nonché un primo invito allaindividuale, sarà beneficiario di un bilancio totale di 21 ...

Rappresentanza in Italia della Commissione europea

E quell'ossessione che loda sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. ... afferma l'assessore allaFabio Sbaraglia. "Le sale della Classense torneranno ad essere ...Mercoledì 23 alle 18 sarà ospite Stefano Tura , storico inviato Rai a Londra, con il suo giallo dalle tinte londinesi 'Jack is Back' (Piemme) in cui Tura sitra presente e passato sfumando i ... La cultura muove l'Europa: il più grande programma di mobilità dell'UE offre nuove opportunità agli artisti e ai professionisti della cultura Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...All'evento hanno partecipato l'Ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia Otabek Akbarov, il Direttore delle Gallerie degli Uffizi il Professor Eike Schmidt, il Vice ...