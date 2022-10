La Benemerita in Molise | presentato il libro curato da Sergio Bucci

Termoli Online

Così il Presidente della RegioneDonato Toma ha aperto il suo intervento alla presentazione del Volume ' Lain' curato dal giornalista Sergio Bucci . L'evento si è tenuto ...CAMPOBASSO - 'Il ruolo, l'impegno, la dedizione e la presenza rassicurante dei Carabinieri nella nostra regione attraverso il libro di Sergio Bucci "Lain" che rappresenta anche il nostro profondo riconoscimento al lavoro quotidiano che le donne e gli uomini in divisa svolgono nell'interesse collettivo della nostra regione! W l'Arma ... La Benemerita in Molise: "Una storia bellissima di cui siamo tutti orgogliosi" CAMPOBASSO- “La Benemerita in Molise”, è stato presentato al Teatro Savoia il libro curato da Sergio Bucci e “firmato” da Iresmo e Regione Molise. L’evento si è tenuto ieri, 18 ottobre, alla presenza ...«Quella di questa sera è un’occasione importante per esprimere un ringraziamento sentito e solenne a chi, dall’Ottocento a oggi, ha contribuito e contribuisce con spirito di corpo ed esemplare ...