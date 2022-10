La BBC non ha paura della TV in streaming

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I servizi dinon possono competere con la BBC, dichiara il direttore generale The Times, di Jack Blackburn, pag. 13 Il direttore generaleBBC ha dichiarato che l’azienda “unicamente britannica” non può essere paragonata ai servizi di, anche se afferma che dovrà passare “a un futuro digitale”. Tim Davie ha anche insistito sul fatto che la società ha “il servizio pubblico nel suo cuore” e che le persone non dovrebbero “mai sottovalutare” le emittenti tradizionali. Davie ha dichiarato al Radio Times che la BBC si trova ad affrontare “serie sfide”, dato che gli spettatori hanno a disposizione molte più opzioni. Ma ha insistito sul fatto che questo non significa che la BBC sia in competizione con i nuovi servizi. “Non stiamo cercando di battere Netflix, TikTok o chiunque altro”, ha scritto. “Facciamo qualcosa ...