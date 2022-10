La Banca Mondiale declassa la Bielorussia | l’Fmi aiuta la Tunisia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Soldati e carri armati non hanno ancora varcato il confine dell’Ucraina, ma da Washington arriva già un primo warning alla, alleato di ferro della Russia di Vladimir Putin. Ed è di quelli destinati a far male, proprio mentre l’Europa prova a stringere ancora una volta il cerchio intorno al price cap, stavolta in versione ridotta. Laha infatti dichiarato di aver posto tutti i prestiti concessi allain stato di sofferenza con effetto immediato, citando pagamenti in ritardo per 68,43 milioni di dollari. In altre parole, il debito di Minsk è statoto a credito deteriorato, il che comporta l’attivazione di apposite procedure di recupero da parte dell’organizzazione internazionale. Che ha interrotto tutti i programmi di finanziamento in ...