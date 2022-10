Kvaratskhelia | lo vogliono Liverpool e Manchester City La risposta di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Kvichapiace a, sirene di calciomercato per il giocatore georgiano che sta impressionando col Napoli. La notizia viene lanciata da calciomercato.com, che riferisce di una Premier League particolarmente interessata al giocatore, tanto che pure il Newcastle si è messo sulle tracce del giocatore. Ovviamente un campionato così ricco mette subito gli occhi sui vari top player sparsi in giro per l’Europa, ma parlare di cessione digià a fine stagione sembra prematuro. Anche perché Aurelio Denon ha mai venduto i suoi migliori giocatori al primo anno. Si veda Osimhen che è stato trattenuto, nonostante la corte serrata della Premier League. Ma è rimasto anche perché nessuno ha soddisfatto le richieste economiche del presidente ...