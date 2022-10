Kasia Smutniak | la vera forza è non dover dimostrare più niente a nessuno

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Di lei dicono che le sue mani si muovono in modo musicale e che la sua risata esplode inaspettata, diventando immediatamente contagiosa.è una di quelle bellezze che rimangono impresse nell’anima perché non è impreziosita da nessun artificio. È semplicemente così, come appare. Ed è proprio questo il messaggio che l’attrice e modella polacca ha voluto lanciare dalle pagine del settimanale Amica. Dopo una vita passata adi essere forte e all’altezza di ogni situazione, a 43 anni sente di aver conquistato finalmente la consapevolezza di sé stessa. Il suo segreto? “Non sono ostile ai cambiamenti del mio corpo”.osserva il tempo che passa con la naturalezza di una donna che ha imparato a scegliere con cura le sue emozioni e a non rinnegarsi ...