Kanye West senza freni | regala ai senzatetto le magliette “White lives matter”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott – Ennesimo capitolo della fantastica saga di, il rapper e produttore discografico originario di Atlanta balza ancora una volta agli onori delle cronache per le sue prese di posizione mal viste dalla maggioranza dell’alta società americana, che vedono in lui soltanto un uomo con segni di squilibrio paventando un disturbo bipolare del quale soffrirebbe l’artista. Recentemente sono stati limitati i suoi account Instagram e Twitter in seguito a dei commenti considerati antisemiti, dove il cantante ha accusato genericamente il popolo ebraico, passando poi per l’acquisto entro fine anno di Parler, social network statunitense molto popolare negli ambienti della Far Right a stelle e strisce che ha fatto indignare ulteriormente l’opinione pubblica.continua a fare scalpore L’ultima ...