Juventus | il difensore dell’Empoli osservato speciale venerdì sera

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino– Empoli, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A. Tra le fila dei toscani figura un terzino a cui i bianconeri si sono interessati molto di recente, ovvero Fabiano Parisi. Foto: Getty ParisiEmpoli Il prossimo anno laha in programma un restyling delle fasce, in quanto Alex Sandro e Cuadrado, entrambi in scadenza nel 2023, non rinnoveranno il proprio contratto con la Vecchia Signora. Dalle parti della Continassa cominciano così a circolare i nomi dei possibili successori dei due terzini, tra i quali è presente Fabiano Parisi. Giovane, italiano e autore fin qui di un grande inizio di campionato: Parisi sarà senza dubbio l’dei dirigenti ...