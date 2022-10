Juventus-Empoli | Allegri in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La, dopo una breve pausa per le vacanze estive, vuole riprendere bene la nuova stagione contro l’nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di giovedì 20 ottobre alle ore 12:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Paul Pogba si avvicina al rientro in campo. Laha pubblicato sui propri canali social un video in cui si vede il francese scattare senza ... potrebbe essere convocato già contro l'nell'...Sarà Michael Fabbri di Ravenna l'arbitro di, anticipo della 11ª giornata del Campionato di Serie A in programma venerdì 21 ottobre alle 20.45 Resi noti anche i nominativi degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V. A. R e ...La squadra bianconera al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro i toscani in programma venerdì alle 20.45 ...A due giorni dalla sfida proibitiva (almeno sulla carta) contro la Juventus, Fabiano è pronto per sfidare i bianconeri e in questa chiacchierata si racconta a tutto tondo. Il suo modello, "è Jordi Alb ...