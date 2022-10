Juventus | due big pronti al rientro | Allegri li vuole a disposizione per il Benfica

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La stagione dellasembra ormai compromessa. La vittoria di misura nel derby contro il Torino non cancella le difficoltà degli ultimi mesi. I bianconeri ad ottobre si ritrovano lontanissimi dalla vetta della classifica in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions League è poco più che un miraggio. La nota positiva perarriva dal recupero di alcuni giocatori chiave che in questa stagione non hanno ancora calcato il terreno di gioco. Primo su tutti è Paul Pogba, tornato a Torino quest’estate da Manchester e fortemente motivato a riconfermarsi, se non fosse stato per la lesione al menisco che lo ha costretto ad operarsi e a restare fuori fino a questo momento. Pogba Chiesa Infortunio Oggi il francese è tornato ad allenarsi coi compagni e sogna di esserci per la partita contro il Benfica, che resta l’ultima ...