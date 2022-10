Jessica Selassié | “Il Gf Vip 7? Cast poco azzeccato | ecco chi mi ha totalmente delusa” Poi svela se farebbe mai la tronista a Uomini e Donne

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuta ai microfoni di Turchesando, il programma in onda su Radio Cusano Campus. La principessa etiope ha raccontato di sentirsi ancora la vincitrice indiscussa del Gf Vip: Va alla grande, sto bene, sono super felice, sono la vincitrice in carica e bisogna vedere se ci sarà una vincitrice come me! Durante l’intervento radiofonico,ha raccontato di sentirsi ancora con gran parte dei suoi ex coinquilini: Più o meno sento tutti. Si prova ancora un affetto sincero. Sento quasi tutti. Posso contare su Giucas, su Barù, su Miriana che sento tantissimo, Gianmaria. Io avevo dato credito da subito alla sua storia con Federica. Abbiamo stretto ancora di più una nostra fratellanza dopo il confronto. Abbiamo sempre dormito insieme, ...