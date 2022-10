Iran | l’atleta Elnaz Rekabi è a Teheran | era ‘scomparsa’ dopo gara senza velo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ arrivata in, che domenica ha gareggiato ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva in Corea del Sudindossare il, per poi ‘scomparire’. Lo riporta l’agenziaiana Tasnim, secondo cui la climber 33enne è arrivata a. Immagini non verificate diffuse sui social mostrano l’accoglienza con applausi che le sarebbe stata riservata nell’aeroporto della capitaleiana. Secondo notizie dei media, la squadra dellaha lasciato lunedì mattina l’albergo e non è chiaro cosa sia inizialmente accaduto alche si sarebbe vista sequestrare passaporto e telefono cellulare. L’ambasciataiana a Seoul denunciava ieri ...