Iran | Elnaz Rekabi | Togliere il velo è stato un incidente

TEHERAN -Rekabi è ormai diventata un simbolo. La sportiva iraniana che aveva partecipato senza velo ai ... La sua partecipazione alla competizione senza velo con una maglia con i colori dell', ...La climber 33enne accolta dagli applausi all'aeroporto. Ma lei parla di "un gesto non intenzionale" E' arrivata inl'atletaRekabi , che domenica ha gareggiato ai Campionati asiatici di arrampicata sportiva in Corea del Sud senza indossare il velo, per poi 'scomparire'. Lo riporta l'agenzia iraniana ...(askanews) - "Come ho spiegato il sul mio canale Instagram, si è trattato di un incidente" queste le parole dell'atleta Elnaz Rekabi alla ... corso da settimane in Iran. Rekabi ha spiegato ...Elnaz Rekabi , l'atleta iraniana che ha gareggiato senza il velo ai Campionati asiatici in Corea del Sud, è stata accolta al suo arrivo all'aeroporto di ...