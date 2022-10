Iran e Bielorussia sono l’arsenale di Putin | la Cina offre copertura ideologica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Laa Vladimirla massima disponibilità militare, politica e territoriale per aprire un altro fronte a nord nella guerra russa contro l’Ucraina. Intanto il regime di Minsk condanna, tortura, uccide e annichilisce l’opposizione interna. L’a Vladimirdroni suicidi, missili terra-terra e munizioni per indebolire la difesa aerea dell’Ucraina, infilandosi con violenza nel dibattito occidentale: la protezione dei cieli ucraini è da febbraio il punto debole della pur generosa assistenza militare degli alleati a Kyiv; i cosiddetti pacifisti dicono che armare l’Ucraina è un disastro dalle conseguenze permanenti, così gli americani non danno i missili Atacms all’esercito ucraino (gittata 300 chilometri) perché sarebbe “un’escalation” o una “provocazione” ...