iPhone 14 Pro | perché comprarlo e perché no

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Con l'eccezione degli aficionados che seguono il countdown per il via degli ordini, quando esce un nuovola domanda di curiosi e appassionati è sempre la stessa: vale la penao no? Il dubbio si instilla inevitabilmente anche con l'ultima serie lanciata nelle scorse settimane, con una novità: all'14 e alle due versioni Pro e Pro Max, stavolta si unisce14 Plus che sostituisceMini, poco gradito per il display da 5,4 pollici da un pubblico ormai abituato a scattare foto e guardare video su generose diagonali oltre i 6 pollici. Ogni modello ha le sue peculiarità e qui ci soffermiamo su14 Pro, che abbiamo testato nella versione da 1TB di memoria e colorazione nero siderale. Prima di passare in rassegna vantaggi e limiti dello smartphone, va ...