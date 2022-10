Inter | tonfo degli avversari europei | il Victoria Plzen fuori dalla coppa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una squadra di terza categoria ha eliminato il, prossimoo di Champions League dell’ceca L’il prossimo mercoledì ospiterà il. I prossimididei nerazzurri però non arrivano nelle migliori condizioni alla sfida. Nel terzo turno dellanazionale, ospiti dell‘Hlucin, squadra di terza divisione, ilè uscito sconfitto per 3-2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

