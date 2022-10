India | i 4 writer italiani sono liberi su cauzione | arrestati per aver imbrattato i vagoni della metro

I quattroitaliani fermati inil 2 ottobre sono stati liberati su cauzione. Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci erano stati scoperti a imbrattare due nuove carrozze ...Erano arrivati incon un visto turistico da Dubai. La loro bravata era stata registrata da ... La notizia del blitz deistranieri ha suscitato scalpore sui media indiani, a causa anche del ...I quattro writer italiani fermati in India il 2 ottobre sono stati liberati su cauzione. Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci erano stati scoperti a imbrattare due nuove ...È imminente il rientro in Italia dei due ragazzi abruzzesi e i loro due amici marchigiani. Sia il giudice di Mumbai che quelli di Ahmedabad, dopo aver accettato il rilascio su cauzione, non ...