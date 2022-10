In cosa consiste il monitoraggio follicolare prima della gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Durante la fasedel ciclo mestruale, detta anche fase proliferativa, avvengono una serie di cambiamenti che portano l’ambiente del canale cervicale a modificare le sue caratteristiche in modo da facilitare l’eventuale presenza degli spermatozoi maschili. A seguito di un rapporto sessuale gli spermatozoi possono muoversi nella cervice e fecondare l’ovulo per dare inizio alla. Questo è possibile perché durante la fasei cambiamenti dei livelli ormonali (diminuzione del progesterone e degli estrogeni e rilascio dell’ormone LH e di quello FSH) consentono la crescita dei follicoli primordiali dai quali verrà selezionato il follicolo dominante. Questo è il follicolo più grande tra quelli prodotti e proseguendo il suo sviluppo arriverà a rilasciare l’ovulo nelle tube di Falloppio in modo che possa ...