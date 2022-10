Immobile | clamoroso errore della tv inglese | Salta il Mondiale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA - L'infortunio di, che è diventato papà per la quarta volta , ha scosso il mondo Lazio . Sarri dovrà fare a meno del suo attaccante principe per un lungo periodo e Ciro sarà costretto a ...

La notizia del ko del centravanti della Nazionale è stata riportata anche dalla televisione inglese, che ha scritto (sbagliando): "L'attaccante della Lazio Ciroin dubbio per i Mondiali dopo ...... farà il diavolo a quattro, protestando contro quello che riteneva essere unerrore ...sull'omissione di atti dovuti in relazione al mancato sequestro di armi da fuoco presenti indi ...L'infortunio di Ciro Immobile obbliga Sarri a trovare nuove soluzioni per l'attacco. Una di queste potrebbe portare a Valerio Crespi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...