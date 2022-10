Ilary Blasi | l’investigatore replica e lancia una frecciatina | “Lavoro dozzinale”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’avvocato dismentisce le voci sull’assunzione delprivato Ezio Denti, luiunaPer giorni non si è fatto che parlare delle rivelazioni rilasciate da Ezio Denti,privato aveva fatto sapere di essere stato assunto daper pedinare l’ex Francesco Totti. Tra le varie cose aveva rivelato di aver utilizzato tecnologia avanzata e moderna ed è per questo che la conduttrice lo aveva pagato ben 75mila euro. Dichiarazioni che il legale di lei ha subito smentito.(Screenshot da Instagram)Tramite una lettere inviata a Dagospia l’avvocato Alessandro Simeone ha precisato che...

