Il tifoso colpito e “bullizzato” sui social da Neymar | «Mi ha rovinato la vita»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non è un momento fortunato per. Il fuoriclasse brasiliano del Psg, alle prese già con un processo per il trasferimento dal Santos al Barcellona avvenuto nel 2013, per il quale è accusato di frode, corruzione e anche appropriazione indebita, si trova coinvolto in un’altra vicenda che vede coinvolto unparigino che schiaffeggiò nel 2019. Al termine della partita persa contro il Rennes, era la finale della Coppa nazionale, il giocatore ebbe infatti un battibecco con il. Secondo un’inchiesta della rivista online di investigazione ‘Mediapart’, il Psg avrebbe organizzato un ‘esercito’ di falsi account per colpire media e personaggi sportivi o legati al mondo dello sport, considerati indesiderati. Tra questi, lo stessodadi cui sarebbe stata ...