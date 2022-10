Il tabellone Coppa Italia | le partite dei sedicesimi | colpaccio del Monza

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Si torna in campo per la, si giocano idi finale. La competizione è sempre molto importante per le squadrene, anche per le medie e le piccole. Si parte da martedì 18 ottobre con alcune sfide interessanti, il Genoa contro la Spal e il Torino contro il Cittadella. Mercoledì le sfide tra Spezia e Brescia, poi l’interessante Parma-Bari e la sorpresa Udinese contro il. Giovedì la Cremonese contro il Modena, la Samopdoria contro l’Ascoli e Bologna-Cagliari. Agli ottavi di finale Inter, Atalanta, Lazio, Juventus, Napoli; Roma, Fiorentina e Milan. Nel primo match vittoria del Genoa contro la Spal di De Rossi, decisivo un calcio di rigore trasformato da Gudmundsson nel primo tempo. Tutto facile per il Torino contro il Cittadella, ok lo Spezia contro il Brescia. Nelle altre ...