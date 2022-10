Il saluto di Mario Draghi | esperienza straordinaria | grazie

Draghi saluta calorosamente i giornalisti invitati a Palazzo Chigi, che lo hanno seguito in questi 20 mesi, ma preferisce non rispondere alle domande sul futuro dell'Italia o se toglierà la ...Con queste parole il presidente del Consiglio uscenteDraghi ha salutato i giornalisti a Palazzo Chigi. A chi chiedeva cosa avesse imparato in 20 mesi ha risposto sorridendo "troppe cose", ...Mario Draghi è ormai il nostro premier uscente. Per questo ha incontrato la stampa a Palazzo Chigi per salutare i cronisti dopo quasi due anni ...Oggi l'ultimo Consiglio dei ministri, il premier si congeda da Palazzo Chigi con un colloquio con la stampa: "In venti mesi ho imparato troppe cose" ...