Il Salone il giorno dopo - Parigi-Pechino | quel dualismo che è già specchio dei tempi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Hanno fatto rumore. L'arrivo in massa dei costruttori cinesi non è stato un atterraggio morbido e discreto. stata una bomba lasciata cadere in uno dei quartier generali dell'industria europea, e sul palcoscenico di uno dei più antichi Saloni dell'auto del Vecchio continente. Con una valenza simbolica forte, quindi, oltre che pratica. Perché un conto è l'affaccio sui mercati dei Paesi nordici, alla periferia settentrionale dell'impero automobilistico europeo, un conto è mettersi in vetrina nel cuore della Francia, a una manifestazione dove l'assenza della quasi totalità degli altri marchi continentali fa risaltare ancora di più l'identità dei padroni di casa (i francesi) e il peso degli outsider (i cinesi). Presenti con i marchi Byd, Ora e Wey (by Great Wall) e Seres. Quasi una provocazione. Che, come era prevedibile, è stata raccolta, con dichiarazioni bellicose da Carlos Tavares e da ...