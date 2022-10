Il padre di Leao d’accordo con Mendes diserta l’incontro col Milan Il club è tra due fuochi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La trattativa tra ilper il rinnovo non è affatto semplice. A complicare le cose c’è la doppia procura che coinvolge l’attaccante portoghese. Ha due agenti: Ted Dimvula e Jorge. Ieri Dimvula ha incontrato la dirigenza rossonera. Era atteso anche il papà di, che invece non si è fatto vedere. La Gazzetta dello Sport scrive: “Papà Antonio, Jorgee Ted Dimvula da febbraio sono protagonisti di una serie di equivoci che stanno evidentemente condizionando la trattativa per il rinnovo dell’attaccante portoghese. Anche ieri era previsto che i tre si presentassero insieme in via Aldo Rossi di fronte a Paolo Maldini e Ricky Massara, ma non è stato così”. Dimvula ha la procura omnicomprensiva del giocatore, spiega la rosea., invece, è il ...

...di uno stipendio da 7 milioni netti più 1 di bonus a stagione percon pagamento di metà della multa (l'altro 50% sarebbe a carico del Lille). Da non trascurare neppure il ruolo deldel ......si sta rivelando un po' in salita (filtrano altri dettagli sull'incontro di oggi, rivelatosi un nulla di fatto, tra dirigenza e parti che curano gli interessi del giocatore: non c'era il, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...palesando una prima richiesta di uno stipendio da 7 milioni netti più 1 di bonus a stagione per Leao con pagamento di metà della multa (l'altro 50% sarebbe a carico del Lille). Da non trascurare ...