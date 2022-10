Il nuovo audio di Berlusconi | Zelensky? Non mi fate dire | un terremoto

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lapresse ha tirato fuori un altro“rubato” dall'assemblea dei deputati di Forza Italia. La richiesta di mantenere il riserbo da parte di Silvioevidentemente non è stata accolta, dato che il TgLa7 di Enrico Mentana ha appena diffuso le dichiarazioni sul conflitto ucraino destinate a far discutere ulteriormente. Il Cav ha spiegato “la cosa della Russia” ai suoi deputati, che in diversi passaggi lo hanno anche applaudito. “Nel 2014 a Minsk è stato firmato un accordo di pace tra Ucraina e le repubbliche del Donbass - ha esordito- ma l'Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e inizia ad attaccare le frontiere dell'Unione. Congli attacchi si sono triplicati e allora le due repubbliche, disperate, hanno mandato una delegazione a Mosca per chiedere aiuto a Putin. Lui era ...

La Stampa

di Redazione Online Emerge undella riunione di Berlusconi con il suo gruppo di senatori e deputati: si sente il leader di Forza Italia parlare di Zelensky, Putin e dei leader in Ue e Stati Uniti "Sapete com'è avvenuta ...Non solo le tensioni con gli alleati e le trattative per la formazione delgoverno, a fare ... Inottenuto in esclusiva da LaPresse , Silvio Berlusconi sostiene di aver "riallacciato i ... Berlusconi, il nuovo audio: “In Ucraina strage di soldati e cittadini, serve un intervento forte” A quanto pare Spotify molto presto avvierà le procedure per introdurre un nuovo piano di abbonamento mensile, il nome sarà Spotify Platinum ed introdurrà l'attesissimo livello di qualità dell'audio Hi ...DEK:[6298798] LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE : Prezzo valido con MAXIROTTAMAZIONE HYUNDAI. OFFERTA VALIDA CON PERMUTA /ROTTAMAZIONE HYUNDAI E FINANZIAMENTO HYUNDAI SUPER I-PLUS CON SERVIZI ASSICURATIVI ...