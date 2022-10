Il nuovo audio del leader di FI | «Zelensky? Lasciamo perdere Dopo la pace del 2014  ha triplicato gli attacchi» È vero? | Ascolta

Le parole di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin, ancora prima delsui commenti dell'ex premier su Volodymyr Zelensky, in una manciata d'ore sono diventate un caso internazionale. Loading.Vedi Anche Ildi Berlusconi: 'Zelensky Non vi dico cosa penso di lui'. E dai deputati di Forza Italia scattano gli applausi Mentana riferisce il contenuto del chiarimento telefonico di ...La leader di FdI dà l’ultimatum all’ex premier ormai fuori controllo. Lei non si fida più e crea gruppi parlamentari con Lupi & Co. per accogliere i transfughi di FI ...Meloni non ha una maggioranza con cui poter governare”. Le parole di Berlusconi confermano che @forza_italia è un partito inaffidabile e chiaramente schierato con la Russia. Il PPE dovrebbe prendere p ...