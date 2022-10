Il nuovo album di Livio Cori | le su ‘Tarantelle’ dopo Anna Tatangelo

Dall'altro uno dei produttori di riferimento delcantautorato italiano, quello del circuito ... il primodi Alan Sorrenti in diciannove anni, lo piazzò lui quando cinque anni fa chiese alla ...Gli Arctic Monkeys pubblicano il lorosingolo I Ain't Quite Where I Think I Am, ennesimo brano tratto dal loro prossimo'The Car', in uscita questo venerdì 21 ottobre. Il video di 'I Ain't Quite Where I Think I Am' è stato ...“Stories“, nuovo album dei Pin Cuschion Queen, è una raccolta di dieci brani, composti in periodi diversi e con intenzioni, suggestioni e influenze altrettanto diverse. Alla varietà tra i brani si ...Moglie del tenore Andrea Bocelli, è vicepresidente della Fondazione che porta il nome di suo marito. Premiata tra le 100 donne più influenti d'Italia, presenta il nuovo album di famiglia «A Family Chr ...