Il leader di FI | Zelensky? Lasciamo perdere Dopo la pace del 2014 ha triplicato gli attacchi in Donbass

...futuro del governo Meloni dopo l'ultimo audio rubato del cav in cui l'ex premier parla di...Cavaliere che sottolineano la presenza di certe opinioni che non sono circoscritte solo al...Mentre sulucraino l'opinione di Berlusconi non è delle migliori: "secondo me... lasciamo perdere, non posso dirlo...". Almeno su un fatto, però, l'ex premier ha completamente ragione:...Il leader di Forza Italia ai parlamentari: 'Oggi leader veri non ce ne sono. Posso farvi sorridere L'unico vero leader sono io...'.Dopo la diffusione del nuovo audio di Berlusconi sull’Ucraina, il leader di Forza Italia chiama in diretta tv da Mentana: “Era il ...