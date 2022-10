Il Lambrusco vola in Russia | lo zampino di Berlusconi

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) «L'esportazione diinè arrivata» nel tempo «a rappresentare il 10% dell'export» di questo vino. A parlare è Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela, all'indomani delle notizie sulle parole di Silviosul famoso rosso. E mentre sulla stampa circola la notizia che il Cavaliere dichiara che in cambio di vodka ha mandatoal presidente russo Vladimir Putin, il rosso frizzantino amatissimo nei paesi di tutto il mondo, fra cui ai primi posti c'è proprio la, finisce sulla bocca di tutti e provoca curiosità, e tutti ne parlano, in queste ore. Ma a berlo sono tanti già da tempo in, come nel resto del mondo. E se è immediatamente polemica politica dopo le parole di, sul ...