Il governo Meloni sarà europeo e atlantico | oppure non ci sarà

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) «Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare uncon una linea di politica estera chiara e inequivocabile». A dirlo è Giorgia, che con una nota diramata dal uso partito Fratelli d’Italia vuole ribadire la posizione che dovrà avere il prossimo esecutivo. «L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica», aggiunge. «Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del, a costo di non fare il». È chiaro il riferimento agli ultimi avvenimenti e alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi. La leader del partito più votato alle scorse elezioni fa capire che «l’Italia con noi alnonmai l’anello debole dell’Occidente, la Nazione inaffidabile tanto cara a molti ...