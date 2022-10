Il crollo demografico della Russia è peggiorato con l’invasione dell’Ucraina

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) "La demografia è il primo compito del paese” disse Vladimir Putin a giugno, quando la sua “operazione militare speciale” aveva già mostrato enormi problemi. Ora la situazione è nettamente peggiorata, proprio a causaguerra. Putin ha affrontato la crisi demografica indicando la “crescita naturalepopolazione” come obiettivo strategicoper il 2024. Ma non ci è riuscito: il tasso di fecondità negli ultimi anni è sceso a da 1,8 a 1,5, ben lontano dal tasso di sostituzione di 2,1. Tra l’altro con un ampio differenziale tra le minoranze etniche, che hanno un tasso di natalità più altomaggioranza russa che può alterare la composizione etnica del paese. Ma il declinorusso è aumentato con, ...

