Il congedo di Draghi con i giornalisti | «Venti mesi straordinari Abbiamo tutti buona coscienza del lavoro fatto»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) «Cosa ho imparato in 20? Troppe cose. È stata un’esperienzaa di cui sonoamente contento. Finisce in modo molto soddisfacente.noiladel». Mariosi congeda con iche l’hanno seguito dal 2021 a oggi, alla guida del terzo governo della XIX legislatura. Il presidente del Consiglio dimissionario rivolge un «ringraziamento sentito» alla stampa, che ha svolto un servizio «o» per la democrazia italiana e i cittadini, «aiutandoli a seguire e comprendere ciò che avviene».ringrazia anche lo staff della comunicazione di Palazzo Chigi, sottolineando l’importanza della ...

ringrazia anche lo staff della comunicazione di Palazzo Chigi, sottolineando l'importanza della campagna di comunicazione per il Pnrr . "Voi, stampa libera, avete avuto da me il rispetto che ...Pomicino: "e ilall'Eliseo simbolo di degrado"/ "La BNL ai francesi" L'ULTIMO GROSSO NODO SUL TOTOMINISTRI DEL GOVERNO MELONI È il Ministero della Giustizia l'ultimo grande nodo sul ...Mario Draghi è ormai il nostro premier uscente. Per questo ha incontrato la stampa a Palazzo Chigi per salutare i cronisti dopo quasi due anni ...Il presidente del Consiglio avvia il percorso che tra poco lo porterà a lasciare palazzo Chigi. Il ringraziamento alla stampa: grazie per il ...