Il Collegio 7 | la prima puntata fra interessanti novità e grossi déjà vu | Nino Frassica non convince

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Può piacere o non piacere ma va dato atto ad Ildi essere uno dei pochi reality italiani ad essere concretamente una fucina perenne di idee e sperimentazioni. E questo lo testimonia anche ladella settimana edizione, andata in onda questa sera 18 ottobre 2022 su Rai Due. Eh sì perché, in attesa di assistere al secondo episodio in onda domani mercoledì 19 ottobre, Il7 parte già con una ricca dose di, piccole e grandi, che possono davvero fare la differenza e rivoluzionare un racconto che forse negli ultimi tempi stava diventando un po’ troppo simile a se stesso. Lagrossa, forse la menonte di tutte, è la presenza di una nuova voce fuori campo affidata a...