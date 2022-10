Calcio e Finanza

La parola alla regia, come se fosse semplice. Chi ha un metronomo degno di questo nome, capace di caricarsi la squadra sulle spalle e di condurla in un porto sicuro, non ci pensa due volte e procede ...... inviato a Verona Pioli, alla 150° panchina rossonera, per tornare a correre dopo il. ... "Il destino è nelle nostre mani" sintetizza Olivier Giroud che, analizzando il tour de force che... Il Chelsea attende l’ok per il nuovo Stamford Bridge entro il prossimo anno Futuro in bilico per Thomas Tuchel. Dopo l'esonero dal Chelsea, l'allenatore tedesco è in attesa di una nuova destinazione ...Si attende una rivoluzione nell’Inter. Se sarà contenuta o sarà svolta epocale sarà il tempo a dirlo, ma sta di fatto che il club di viale Liberazione potrebbe avere ...