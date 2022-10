Il Cav scatenato e la coerenza perduta a destra Che spettacolo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Al direttore - No all’annessione del Lambrusco!Giuseppe De Filippi Cav. unchained. Anche senza vodka. Al direttore - Per chi cerca di ragionare con la testa, e non con il tratto terminale dell’intestino, dovrebbe ormai essere chiaro: l’obiettivo di Putin è quello di rendere invivibile l’Ucraina e di terrorizzare la sua popolazione, fiaccandone la capacità di resistenza e facendo (letteralmente) terra bruciata intorno a Zelensky. Non sembra però che questa realtà scalfisca le certezze dei pacifisti irriducibili, di coloro cioè che vogliono la pace a ogni costo e con ogni mezzo, foss’anche la resa a un sistema politico autoritario che si fa beffe del diritto internazionale. In questo senso, si distingue l’appello per fermare la guerra lanciato da un gruppo di intellettuali di vario orientamento politico e culturale. Luciano Capone e Adriano Sofri, su queste colonne, hanno ...