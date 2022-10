Il boato e il crollo dell' aula magna | tragedia sfiorata all' Università di Cagliari

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'episodio si è verificato intorno alle ore 22, quando l'Ateneo era chiuso. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, la zona è stata messa in sicurezza

ilGiornale.it

Ilè stato preceduto da unsecco e dalle telecamere, poste lateralmente all'area interessata, è stata rilevata una fitta nube di polvere. Il 4 e 5 gennaio scorso nel cimitero più antico ...Ilè stato preceduto da unsecco, poi la fitta nube di polvere che ha lasciato uno scenario desolante. Bare distrutte, alcune rimaste sospese, e salme disperse. Colpa dei crolli, ... Il boato e il crollo dell'aula magna: paura all'Università di Cagliari Da poco c'erano stati dei lavori di ristrutturazione nell'area interessata. Usati anche droni e cani per escludere la presenza di persone all'interno ...Shadow Mentre è stata disposta la chiusura al pubblico del Cimitero monumentale di Poggioreale in via precauzionale dopo il crollo di ieri che ha coinvolto la cappella della Resurrezione nel pomeriggi ...