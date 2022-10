Il 20 e 21 ottobre al Quirinale le consultazioni per il nuovo esecutivo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’Ufficio stampa del, come era stato annunciato questa mattina, ha reso noto il il calendario per leper la formazione delgoverno. Il presidente Sergio Mattarella terrà il suo primo giro di colloqui il 20 e 21. Ilha reso noto oggi il calendario delleper la formazione delgoverno. Si terranno giovedì e venerdì Giovedì 20il Capo dello Stato sentirà telefonicamente il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano. Alle 10 il Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. Alle 11 il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Alle 12 il Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)” del Senato della ...

