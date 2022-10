Icardi prova a entrare nell’hotel di Wanda ma viene bloccato dalla polizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuovo capitolo della storia tra MauroNara. Dopo l’annuncio della separazione dei due, arrivato dai social, da parte della showgirl argentina proprio pochi giorni dopo il trasferimento dell’ex capitano dell’Inter in Turchia, al Galatasaray, arriva oggi una clamorosa notizia sul tentativo didi riconquistarla. Il calciatore sarebbe infatti tornato in Argentina, come riporta il Corriere dello Sport, con l’intenzione di riconquistare il cuore diNara, ma gli sarebbe addirittura stato impedito l’ingresso nel suo appartamento di Nuñez, a Buenos Aires. L’ex Inter ha negato tutto ma il sito argentino Gossipeame ha condiviso sui social le immagini della scioccante scena che ha coinvolto anche la. Visualizza questo post su Instagram Un ...

Corriere dello Sport

... "Non ne posso più" X Leggi anche › Caso Nara -, l'amante Eugenia Suarez confessa ... Valentino Lopez , il quale avrebbe contattato la madre per 'dirle cosa; che se continua con ...Rivela che il più grande di loro, Valentino Lopez, l'ha chiamata per 'dirle cosa: che se ... Wanda Nara, la rivelazione: 'Così ho scoperto le chat hot tra Mauroe China Suarez. Eppure ho ... Clamoroso, Icardi tenta di entrare nell'hotel di Wanda: interviene la polizia! Nell’immagine si vede il rapper in dolci effusioni con Wanda per il lancio del singolo a lei dedicato, «El ultimo romantico». E Icardi attacca: «I figli sono molto arrabbiati con lei» ...Non sempre l'Inter ha mandato a segno colpi di mercato riusciti. Uno di questi è Belfodil, attaccante algerino. Ecco che fine ha fatto ...