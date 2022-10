I rumor di un' opa si raffreddano | previsto cda straordinario il 26 ottobre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Che cosa succede intorno a Tim? Due giorni di rally in Borsa e poi di nuovo calma piatta. Un andamento incostante che è però la summa di un 2022 complicatissimo per l’ex-Sip. Da quando Pietro Labriola è arrivato al timone dell’azienda, infatti, sono diversi i dossieri che gli sono stati sottoposti e su cui sta cercando di trovare la proverbiale quadra. Ma negli ultimi giorni si è sparsa la voce che diversi fondi, ora che la capitalizzazione di mercato è scesa sotto quota 4 miliardi, sarebbero interessati a un’opa o comunque a operazioni di acquisto di parti dell’azienda. Segui su affaritaliani.it

