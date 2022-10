I Ricchi e Poveri perdono Franco Gatti che ha lasciato questo mondo a 80 anni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è stato uno dei fondatori del gruppo musicale deied è venuto a mancare all’età di 80tra il dispiacere dei suoi compagni di lavoro e degli italiani che hanno amato e seguito lo storico gruppo musicale. Inascono nel 1967 eall’interno del gruppo si è sempre contraddistinto per i baffi, all’inizio della carriera erano in quattro: Marina Occhiena, Angela Brambati, Angelo Sotgiu. Dopo qualche anno Marina hail gruppo, per poi avere una reunion nel 2020 e sembra che a volerla sia stato proprio. I successi deisono stati davvero tanti, come Mamma Maria, Se ...

Casa, dalla Regione 7 milioni per calmierare gli affitti Svantaggiati i giovani e i giovanissimi, che risultano essere 'decisamente più' rispetto ai loro coetanei del 2002. 'Il reddito medio ...Meglio vincere, dunque, anche se affermarlo è un po' come dire che è sempre meglio esseree sani chee malati . Se mai, a ben pensarci, una vittoria rossonera con la Dinamo potrebbe ..."Tra noi non ci sono dissapori, i Pooh sono il mio cuore e la mia vita e per me potremmo riunirci anche adesso", le parole di Dodi Battagli dopo il fraintendimento social ...Franco Gatti, il ricordo di Pupo: Quante risate con lui, era un maestro di leggerezza di Carlo Moretti I racconti di Enzo Ghinazzi: Era una… Leggi ...