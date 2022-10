I fratelli Bianchi | ovvero la spensierata condanna di una foto

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’immagine della loro posa da bulli, replicata all’infinito, li definisce per sempre, mentre nessuna vita è riducibile a un istante. Sono assassini, ma questo non ci dà dei diritti in più. Riflessioni conseguenti a un dibattito fra Serra e Molinari