“Ho percepito che me ne stavo andando” | il dramma di Guenda Goria | cos’è successo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ha voluto rivelare il suo ultimonel corso di un’intervista. L’influencer ha affermato: “Me ne”. Torna a parlaree lo fa rivelando uno dei suoi drammi personali. Infatti l’influencer ha voluto far presente il motivo per cui se ne stava: le parole che lasciano tutti sotto choc. L'articolo proviene da Inews24.it.

Primonumero

...(e non raggiungere) il livello medioda un uomo'. La consigliera di parità Alvisi segnala inoltre la 'crescita di cancellazioni deliberate delle professioniste iscritte negli prdini,......il periodo 2020 e il V rapporto sulle libere professioni elaborato da Confprofessioni indicano...occorre sommare il reddito di due donne per sfiorare (e non raggiungere) il livello medio... Reddito cittadinanza percepito da 5.400 famiglie molisane: è lo 0,5% in Italia. Politica e Chiesa: “Va rivisto, non abolito” “Una cosa che mi ha colpito rileggendo il Rapporto su povertà ed esclusione sociale della Caritas - e speriamo che il governo sappia affrontarla con molto equilibrio - è il problema del reddito di cit ...La pandemia ha accresciuto il disagio psicologico. E' l'onda lunga dell'emergenza Covid sulla salute mentale. 20% degli italiani ha sintomi ...