Higuain dopo il ritiro | 'Non farò l'allenatore | magari' VIDEO

L'attaccante argentino Gonzalo, in conferenza stampala sua ultima partita con la maglia dell'Inter Miami, parla del proprio futuro e ...Gonzaloall'età di 35 anni ha detto addio all'Inter Miami e al calcio giocato. Lo aveva ... L'argentino lascia il calcio in lacrime "17 anni termina la mia carriera da calciatore ...L'attaccante argentino Gonzalo Higuain parla del proprio futuro in conferenza stampa dopo la sua ultima partita con la maglia dell'Inter Miami: "Non farò l'allenatore, magari il mental coach".A 34 anni l'ex bomber e recordman del Napoli lascia per sempre il calcio giocato dopo l'esperienza all'Inter Miami in MLS. Bremer è ko: fuori almeno ...