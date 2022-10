Highlights Umana Reyer Venezia-Mincidelice JL Bourg en Bresse 73-79 | Basket Eurocup 2022 23 VIDEO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 73-79 nel match traJLen, partita valida per la seconda giornata di/23. Grande vittoria dunque peral Palasport Taliercio , che permette agli ospiti di vincere la seconda partita nel gruppo A. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

Reyer

Nell'anticipo della terza giornata di campionato LBA l'Reyer Venezia vince il primo derby ufficiale della stagione contro ...Il match tra Carpegna Prosciutto Pesaro eReyer Venezia ha visto la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 90 - 89 Ottimo ... Ecco glidel match. Highlights Umana Reyer – Banco di Sardegna Sassari | UMANA REYER - BASKET VENEZIA MESTRE Vittoria netta all’Allianz Dome per l’Umana Reyer Venezia, che supera 95-78 una Pallacanestro Trieste ancora al palo dopo tre giornate. L’inizio degli orogranata è a dir poco convincente: nei primi 63 ...81-80 nel match tra Ratiopharm Ulm e Umana Reyer Venezia, partita valida per la prima giornata di Basket Eurocup 2022/23. Grande vittoria dunque per Ulm alla Ratiopharm Arena, che permette ai tedeschi ...