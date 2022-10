Highlights Partizan Belgrado-Olimpia Milano 75-80 | Eurolega 2022 23 VIDEO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) GlidiMozzart Bet-EA7 Emporio Armani75-80, match della terza giornata dell’/2023. Ottima prestazione per gli uomini di Messina, che vincono in rimonta contro una squadra davvero solida e coriacea nei momenti importanti come quella serba. Ecco le immagini del match. LA CRONACA DELLA GARA PROGRAMMA e TV 3^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE SportFace.

Nella gara della 3ª giornata di Eurolega, l'Olimpia passa a Belgrado. Guarda il video con glidel ......e magazine , senza dimenticare tutti i contenuti di sport entertainment prodotti da ...30 Bayern Monaco vs Barcellona (diretta) Basket Eurolega 3Giornata 18 - ott 20:45Belgrado vs ... Eurolega, Partizan Belgrado-Olimpia Milano 75-80: highlights Diretta testuale. 3° quarto - Con 8'50" Shields attacca il ferro in contropiede e ottiene due liberi 49-43. Il Partizan corre con poco costrutto, l'Olimpia invece ha le ...Nonostante un pessimo inizio, l'Olimpia Milano coglie la seconda vittoria in Eurolega su altrettante trasferte e riscatta la sconfitta casalinga contro l'Alba Berlino dello scorso venerdì. L'ex scaten ...