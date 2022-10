Highlights e gol Spezia-Brescia 3-1 | sedicesimi Coppa Italia 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per idi finale di. Al Picco vantaggio dei liguri firmato da Strelec, al quale viene anche annullato un gol dal Var, quindi nella ripresa Verde raddoppia con un bel tiro dalla distanza e ancora Strelec la chiude. Moreo per i gol della bandiera. A sfidare l’Atalanta saranno dunque gli aquilotti a gennaio, di seguito le immagini salienti con glidi. LE PAGELLE SportFace.

Sky Sport

