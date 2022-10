“Ha trovato l’amore” La figlia vip presenta la sua nuova fidanzata | prima foto insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ora è uscita definitivamente allo scoperto e ha confermato di avere una relazione sentimentale. Parliamo di Regina Baresi, che hato la sua. Lei ha un cognome davvero importante ed è non solovip, ma anche nipote d’arte. Bellissima ladi coppia postata dalla ragazza, che anche lei ha seguito le orme della sua famigliadi ritirarsi. Ma ora ha deciso di concentrare molti suoi sforzi sugli aspetti più prettamente sentimentali e la sua felicità è ai massimi livelli. La notizia, rilanciata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini e dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, è diventata virale. Regina Baresi ha una, decisamente molto bella proprio come lei. Nella didascalia a corredo dell’immagine ...